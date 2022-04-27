Глава МИД Грузии: Есть большой потенциал для укрепления дружбы с Азербайджаном

"Я убежден, что существует еще большой потенциал для развития и укрепления глубоко укоренившейся дружбы между Грузией и Азербайджаном".

"Я убежден, что существует еще большой потенциал для развития и укрепления глубоко укоренившейся дружбы между Грузией и Азербайджаном".

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на своей странице в Facebook.

"Главной движущей силой для Грузии и Азербайджана является развитие региона и благополучие наших народов. Обе страны исторически многое сделали в этом направлении. Я благодарю грузинских и азербайджанских дипломатов за их вклад в углубление этих отношений", - сказал он.

Отметим, что официальный визит в Азербайджан Илья Дарчиашвили завершен. Глава МИД поблагодарил своих азербайджанских коллег за искреннее гостеприимство и посольства Грузии в Азербайджане.