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Глава МИД Грузии: Есть большой потенциал для укрепления дружбы с Азербайджаном

Глава МИД Грузии: Есть большой потенциал для укрепления дружбы с Азербайджаном "Я убежден, что существует еще большой потенциал для развития и укрепления глубоко укоренившейся дружбы между Грузией и Азербайджаном".
В регионе
27 апреля 2022 г. 22:26
Глава МИД Грузии: Есть большой потенциал для укрепления дружбы с Азербайджаном

"Я убежден, что существует еще большой потенциал для развития и укрепления глубоко укоренившейся дружбы между Грузией и Азербайджаном".

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на своей странице в Facebook.

"Главной движущей силой для Грузии и Азербайджана является развитие региона и благополучие наших народов. Обе страны исторически многое сделали в этом направлении. Я благодарю грузинских и азербайджанских дипломатов за их вклад в углубление этих отношений", - сказал он.

Отметим, что официальный визит в Азербайджан Илья Дарчиашвили завершен. Глава МИД поблагодарил своих азербайджанских коллег за искреннее гостеприимство и посольства Грузии в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısı: “Azərbaycanla dostluğun möhkəmlənməsi üçün daha böyük potensial var”

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