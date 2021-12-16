Глава МИД Грузии: ЕС поддерживает формат трехстороннего сотрудничества на Южном Кавказе

Европейский Союз поддерживает инициативу Грузии по превращению Тбилиси в платформу для диалога между тремя странами Южного Кавказа.

Европейский Союз поддерживает инициативу Грузии по превращению Тбилиси в платформу для диалога между тремя странами Южного Кавказа.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани после встречи в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Мы хотим, чтобы Грузия была представлена в трехстороннем формате сотрудничества, и в этом вопросе нас поддерживают европейские партнеры", - отметил министр.

По словам Д.Залкалиани, во время встречи с верховным представителем ЕС была рассмотрена ситуация в регионе и высоко оценено успешное посредничество премьер-министра Грузии между Азербайджаном и Арменией.