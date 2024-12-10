Глава МИД Грузии: ЕС не должен основываться на ложных представлениях при принятии решений

Евросоюз не должен основываться на ложных представлениях о Грузии при принятии решений.

Евросоюз не должен основываться на ложных представлениях о Грузии при принятии решений.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили.

Она выразила надежду, что предстоящие на следующей неделе обсуждения лидеров европейских стран относительно Грузии будут основаны на объективной реальности.

"Хорошо, если ЕС не будет основываться на ложных представлениях при принятии решений. Я благодарю Венгрию как председателя ЕС за крепкую поддержку", - заявила Бочоришвили.

Отметим, что 16 декабря на Совете по иностранным делам ЕС рассмотрит дополнительные меры в отношении Грузии.