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Глава МИД Грузии едет в Украину

Глава МИД Грузии едет в Украину Д.Залкалиани также примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Молдовы, Грузии и Украины
В регионе
16 мая 2021 г. 10:00
Глава МИД Грузии едет в Украину
Давид Залкалиани

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани сегодня совершит официальный визит в Украину.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МИД Грузии.

В рамках двухдневного визита глава МИД проведет ряд встреч в Киеве, на которых будут обсуждены перспективы грузино-украинского стратегического партнерства, сотрудничества в различных сферах и углубления связей.

Д.Залкалиани также примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Молдовы, Грузии и Украины. Министры обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества для укрепления экономической и отраслевой интеграции с Европейским союзом и подготовки к предстоящему саммиту "Восточного партнерства". Они также обменяются мнениями об ситуации в области безопасности в регионе и текущих проблемах.

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