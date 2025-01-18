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Глава МИД Грузии: Азербайджан является нашим важным партнером

Глава МИД Грузии: Азербайджан является нашим важным партнером Соседняя страна - Азербайджан - является для нас важным партнером, которую с Грузией связывают дружественные отношения.
В регионе
18 января 2025 г. 19:16
Глава МИД Грузии: Азербайджан является нашим важным партнером

Соседняя страна - Азербайджан - является для нас важным партнером, которую с Грузией связывают дружественные отношения.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"Двусторонние отношения и связи между нашими народами основываются на принципе дружбы. Общие цели двух стран, конечно, должны быть направлены на благополучие региона, правильное представление роли региона и интересов Грузии и Азербайджана на международной арене", - сказала М.Бочоришвили.

Она отметила, что в Азербайджане грузинская делегация провела важные встречи на высоком уровне.

"Для нас было важно, чтобы после выборов, в условиях нового правительства, премьер-министр Грузии совершил свой первый визит в соседние страны. Мы начали тур с Азербайджана", - подчеркнула глава МИД Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısı: Azərbaycan bizim üçün vacib tərəfdaşdır

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