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Глава МИД Германии совершит визит в Украину

Глава МИД Германии совершит визит в Украину Глава МИД Германии Анналена Бербок поедет в Киев.
В регионе
2 мая 2022 г. 14:16
Глава МИД Германии совершит визит в Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок поедет в Киев.

Как передает Report со ссылкой на УНН, об этом глава внешнеполитического ведомства заявила в интервью ARD.

При этом глава МИД Германии не назвала конкретной даты. Однако она объяснила, почему еще не была в украинской столице после начала войны. По словам Бербок, она договорилась с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, что тот поедет первым, но тогда визит был отменен украинской стороной. "Это не значит, что в будущем я не поеду в Киев", – добавила глава МИД ФРГ.

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