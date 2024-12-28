Глава МИД Германии призвала ввести новые санкции в отношении России

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции в отношении России на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции в отношении России на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.

Как передает Report, об этом Бербок заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Должны последовать новые санкции ЕС", - сказала она.

Бербок также призвала усилить защиту критически важной инфраструктуры и увеличить инвестиции в национальную оборону.

"Мы совместно с нашими партнерами по НАТО обсуждаем, как лучше обезопасить Балтийское море от гибридных угроз", - добавила она.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.