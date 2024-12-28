О нас

Глава МИД Германии призвала ввести новые санкции в отношении России

Глава МИД Германии призвала ввести новые санкции в отношении России Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции в отношении России на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.
В регионе
28 декабря 2024 г. 12:36
Глава МИД Германии призвала ввести новые санкции в отношении России

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции в отношении России на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.

Как передает Report, об этом Бербок заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Должны последовать новые санкции ЕС", - сказала она.

Бербок также призвала усилить защиту критически важной инфраструктуры и увеличить инвестиции в национальную оборону.

"Мы совместно с нашими партнерами по НАТО обсуждаем, как лучше обезопасить Балтийское море от гибридных угроз", - добавила она.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi