Глава МИД Германии предложил пригласить его иранского визави в ЕС

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что главу МИД Ирана Джавада Зарифа намерены пригласить в Евросоюз для обсуждения проходящих в стране протестов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF

"Мы условились с главой европейской дипломатии (Федерикой Могерини — ред.) пригласить министра иностранных дел Ирана при возможности на следующей неделе ", — сказал Габриэль.

Он добавил, что Германия выступает за свободу демонстраций.