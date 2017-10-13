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    Глава МИД Германии: Политика США по иранскому вопросу подталкивает нас к общей позиции с Россией и Китаем

    Зигмар Габриэль: В случае отказа США от соглашения по иранской ядерной программе ситуация с безопасностью только ухудшится

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Нам придется сказать американцам, что их политика по иранскому вопросу подталкивает нас, европейцев, к общей позиции с Россией и Китаем - против США". 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил немецкому изданию RND.

    Зигмар Габриэль подчеркнул, что в случае отказа США от соглашения по иранской ядерной программе ситуация с безопасностью только ухудшится, поскольку вернется прямая угроза войны между Израилем и Ираном.

    Ожидается, что вечером 13 октября Дональд Трамп выступит с "масштабной стратегией" в отношении Ирана.

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