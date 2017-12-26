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    Глава МИД ФРГ заявил, что не видит Украину и Турцию в составе ЕС в ближайшие годы

    Но это невозможно до тех пор, пока ситуация в Турции не изменится

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Украина и Турция в обозримом будущем не станут членами Евросоюза.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в публикуемом во вторник интервью медиагруппе Funke.

    "Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС", - сказал он.

    При этом министр выступил за поиск "альтернативных форм более тесного сотрудничества" с этими странами. По его мнению, примером таких отношений может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается добиться с Лондоном.

    "Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции", - пояснил Габриэль.

    Говоря о развитии сотрудничества с Турцией, он не исключил, что в итоге можно будет прийти к "более тесной форме таможенного союза".

    "Но это невозможно до тех пор, пока ситуация в Турции не изменится", - подчеркнул глава германского МИД.

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