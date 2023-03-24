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Глава МИД ФРГ заверила Грузию в поддержке на ее пути евроинтеграции

Глава МИД ФРГ заверила Грузию в поддержке на ее пути евроинтеграции Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Грузии поддержку со стороны Берлина на пути евроинтеграции и призвала к проведению дальнейших реформ.
В регионе
24 марта 2023 г. 14:45
Глава МИД ФРГ заверила Грузию в поддержке на ее пути евроинтеграции

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Грузии поддержку со стороны Берлина на пути евроинтеграции и призвала к проведению дальнейших реформ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в Тбилиси после переговоров с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

"Дверь на пути к статусу кандидата в ЕС широко открыта. Теперь необходимо предпринять оставшиеся двенадцать шагов", - сказала Бербок. При этом она подчеркнула, что верховенство закона, демократические стандарты и свобода СМИ имеют важное значение для процесса вступления в Евросоюз.

По словам главы МИД ФРГ, перед правительством в Тбилиси теперь стоит задача "преодолеть поляризацию, восстановить доверие и со всей решимостью приступить к предстоящим реформам".

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу.

Парламент Грузии уже сумел внести изменения в избирательный кодекс, закон "Об общих судах", избрать омбудсмена, а также принять закон о создании антикоррупционного бюро.

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