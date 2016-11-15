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    Глава МИД ФРГ выступил против приостановки переговоров с Турцией о членстве в ЕС

    Франк-Вальтер Штайнмайер: Анкара должна принять решение относительно переговоров с ЕС

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против приостановки переговоров с Турцией о ее вступлении в ЕС, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Не европейские столицы, а Анкара должна принять решение относительно переговоров с ЕС. Лично я против приостановки таких переговоров", — заявил немецкий министр в ходе визита в Турцию на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

    Он добавил, что Германия делает все возможное для развития отношений с Турцией.

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