Глава МИД ФРГ выступил против прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил против принятия "преждевременных решений" и прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС после референдума о внесении поправок в конституцию страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"После этого исторического голосования в Турции нам придется снова кропотливо собрать части нити диалога и связать их воедино", - заявил он в интервью газете Rheinische Post.

Габриэль указал на то, что есть целый ряд тем - от ареста журналиста Дениза Юджеля до урегулирования в Сирии, которые требуют обсуждения с Анкарой.

"Но в конечном итоге Турция сама должна решить, хочет ли она еще больше отдалиться от ЕС. В любом случае мы не скрываем наши сомнения относительно развития событий в Турции последних месяцев", - подчеркнул З.Габриэль.