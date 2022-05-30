Глава МИД Франции отправилась с визитом в Киев

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправилась с визитом в Киев.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправилась с визитом в Киев.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по сообщению пресс-службы французского внешнеполитического ведомства, Колонна намерена там встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой

"Этой поездкой министр хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и полную решимость [Парижа] усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии, как в гуманитарном и финансовом плане, так и в плане поставок оборонных вооружений", - говорится в заявлении.

В ходе встреч с Кулебой и Зеленским глава МИД Франции намерена обсудить вопрос об экспорте зерновых и масличных культур из Украины, без которого "создается реальный риск продовольственной безопасности". В этой связи данный вопрос "требует скорейшего нахождения конкретных решений", отмечают в МИД республики. Колонна также намерена сопроводить передачу пожарных автомобилей и машин скорой помощи, направленных ранее Францией, и встретиться с представителями посольства Франции в Киеве.

Сама министр опубликовала в своем Twitter фотографию на фоне поезда. "Только что прибыла в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Франции", - написала она.