Глава МИД Франции находится с визитом в Армении

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан ив Ле Дриан приехал в Армению с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, глава французского внешнеполитического ведомства примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию первой Республики Армения.

Напомним, в Ереван Жан ив Ле Дриан отправился из Баку, где находился с двухдневным визитом, в рамках которого он провел ряд встреч с официальными лицами и принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.