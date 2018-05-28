Глава МИД Франции находится с визитом в Армении

https://report.az/storage/news/93743dc5302c37b24fa98810a77ab838/ce51339f-c050-4bd1-9a6b-549e0ae10970_292.jpg
Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан ив Ле Дриан приехал в Армению с официальным визитом.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, глава французского внешнеполитического ведомства примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию первой Республики Армения.
Напомним, в Ереван Жан ив Ле Дриан отправился из Баку, где находился с двухдневным визитом, в рамках которого он провел ряд встреч с официальными лицами и принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.
Tural AsadiАвтор новости