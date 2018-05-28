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    Глава МИД Франции находится с визитом в Армении

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан ив Ле Дриан приехал в Армению с официальным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, глава французского внешнеполитического ведомства примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию первой Республики Армения.

    Напомним, в Ереван Жан ив Ле Дриан отправился из Баку, где находился с двухдневным визитом, в рамках которого он провел ряд встреч с официальными лицами и принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

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