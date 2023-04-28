Глава МИД Франции надеется на переговоры лидеров Армении и Азербайджана в Кишиневе

Франция надеется, что Армения и Азербайджан проведут диалог на высоком уровне в Кишиневе.

Франция надеется, что Армения и Азербайджан проведут диалог на высоком уровне в Кишиневе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом глава МИД Франции Катрин Колонна заявила на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

В столице Молдовы 1 июня этого года запланирована встреча Европейского политического сообщества, в которой примут участие лидеры 47 стран, а также руководство ЕС.

По словам Колонны, необходимо расширить переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном, подпитывать его. С точки зрения министра, нужно найти точки соприкосновения для будущих встреч.

"Мы надеемся, что в Кишиневе удастся провести диалог на высоком уровне, подобный тому, что состоялся в Праге (в октябре прошлого года)", - сказала французский министр.