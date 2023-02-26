О нас

Глава МИД Египта посетит Сирию и Турцию впервые за десятилетие

Глава МИД Египта посетит Сирию и Турцию впервые за десятилетие Глава МИД Египта Самех Шукри 27 февраля отправится с официальным визитом в Сирию и Турцию. Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Ахмеда Абу Зейда, опубликованном на официальной странице
В регионе
26 февраля 2023 г. 23:15
Глава МИД Египта посетит Сирию и Турцию впервые за десятилетие

Глава МИД Египта Самех Шукри 27 февраля отправится с официальным визитом в Сирию и Турцию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Ахмеда Абу Зейда, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Согласно заявлению, Шукри намерен выразить "солидарность Египта с двумя странами и братскими народами в связи с произошедшим 6 февраля землетрясением, которое привело к большим потерям". "Ожидается, что министр иностранных дел на своих встречах в Сирии и Турции подтвердит готовность Египта оказывать помощь и содействие пострадавшим в охваченных бедствием районах двух стран", - сообщили в МИД.

Между тем телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что Каир пытается убедить Вашингтон ослабить введенные против Сирии санкции, чтобы помочь стране справиться с последствиями разрушительного землетрясения. По этим данным, египетское руководство "приняло решение постепенно расширять отношения с Сирией". В частности, источники сообщают, что в ближайшее время Каир направит в Дамаск делегации для укрепления контактов между странами.

Визит главы МИД Египта в эти страны станет первым за последнее десятилетие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Misirin XİN başçısı son on ildə ilk dəfə Suriya və Türkiyəyə səfər edəcək

Другие новости из категории

Генштаб Украины: С 20 по 22 февраля обезврежено около 200 вагнеровцев
Генштаб Украины: С 20 по 22 февраля обезврежено около 200 "вагнеровцев"
26 февраля 2023 г. 23:47
Зеленский: Украинские военные сбили российский самолет в районе Авдеевки
Зеленский: Украинские военные сбили российский самолет в районе Авдеевки
26 февраля 2023 г. 22:12
Российский эксперт подчеркнул важность проведения кампании Справедливость Ходжалы
Российский эксперт подчеркнул важность проведения кампании "Справедливость Ходжалы"
26 февраля 2023 г. 21:43
Саудовская Аравия выделит Украине помощь на 400 млн долларов
Саудовская Аравия выделит Украине помощь на 400 млн долларов
26 февраля 2023 г. 21:21
Два взрыва прогремели на военном аэродроме под Минском
Два взрыва прогремели на военном аэродроме под Минском
26 февраля 2023 г. 20:47
В Москве прошло мероприятие, посвященное 31-ой годовщине Ходжалинского геноцида
ФотоВ Москве прошло мероприятие, посвященное 31-ой годовщине Ходжалинского геноцида
26 февраля 2023 г. 20:29
В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии
В Украину с визитом прибыл министр обороны Эстонии
26 февраля 2023 г. 20:13
Спикер ВНСТ выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
Спикер ВНСТ выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
26 февраля 2023 г. 19:42
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 44 374 человек
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 44 374 человек
26 февраля 2023 г. 19:31
Коротченко: Госдума РФ должна официально признать трагедию в Ходжалы как геноцид
ФотоКоротченко: Госдума РФ должна официально признать трагедию в Ходжалы как геноцид
26 февраля 2023 г. 19:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi