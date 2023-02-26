Глава МИД Египта посетит Сирию и Турцию впервые за десятилетие

Глава МИД Египта Самех Шукри 27 февраля отправится с официальным визитом в Сирию и Турцию. Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Ахмеда Абу Зейда, опубликованном на официальной странице

Глава МИД Египта Самех Шукри 27 февраля отправится с официальным визитом в Сирию и Турцию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Ахмеда Абу Зейда, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Согласно заявлению, Шукри намерен выразить "солидарность Египта с двумя странами и братскими народами в связи с произошедшим 6 февраля землетрясением, которое привело к большим потерям". "Ожидается, что министр иностранных дел на своих встречах в Сирии и Турции подтвердит готовность Египта оказывать помощь и содействие пострадавшим в охваченных бедствием районах двух стран", - сообщили в МИД.

Между тем телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что Каир пытается убедить Вашингтон ослабить введенные против Сирии санкции, чтобы помочь стране справиться с последствиями разрушительного землетрясения. По этим данным, египетское руководство "приняло решение постепенно расширять отношения с Сирией". В частности, источники сообщают, что в ближайшее время Каир направит в Дамаск делегации для укрепления контактов между странами.

Визит главы МИД Египта в эти страны станет первым за последнее десятилетие.