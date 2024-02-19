Глава МИД: Доклад Мюнхенской конференции об Иванишвили - политически ангажированный

Один из докладов Мюнхенской конференции по безопасности, где основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили упоминается как "пророссийский олигарх", не отражает реальности и является политически ангажированным.

Один из докладов Мюнхенской конференции по безопасности, где основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили упоминается как "пророссийский олигарх", не отражает реальности и является политически ангажированным.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили.

В докладе за 2024 год говорится о том, что миллиардер Иванишвили является пророссийским олигархом, и несет ответственность за отступление Грузии от курса демократии и отдаление страны от ЕС "вопреки желанию большинства грузинского общества".

"У меня была возможность поговорить с исполнительным директором (Бенедиктом Франке) об отчете, опубликованном несколько дней назад. Эта оценка, которая дана в конкретном отчете и которая опирается на экспертный взгляд, не отражает реальности и была политически ангажирована", – заявил Дарчиашвили.