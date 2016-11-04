Глава МИД Британии: Турция играет важную роль в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ "Турция играет важную роль в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя в нижней палате парламента борьбу против ИГИЛ в Ираке и Сирии.

По его словам, в Ираке 500 английских военнослужащих проводят учения силам безопасности этой страны: "1350 английских военнослужащих на Среднем Востоке поддерживают борьбу против ИГИЛ. В то время, как Башар Асад, Россия и Иран обостряют ситуацию на востоке Алеппо, Турция вместе с умеренной сирийской оппозицией выполняет все возложенное на них в борьбе против ИГИЛ".