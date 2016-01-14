Глава МИД Великобритании обсудит в Турции проблемы терроризма и Сирию

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд направится сегодня с визитом в Грецию, а затем в Турцию, где с президентом страны и министром иностранных дел обсудит борьбу с терроризмом, а также предстоящую конференцию в Лондоне по Сирии.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

В Греции, говорится в сообщении, министр обсудит реформирование ЕС, которого добивается Британия, а также кипрскую проблему.

В Турции Хаммонд, помимо встреч с президентом и министром иностранных дел страны, также выступит на конференции послов, где поднимет проблему борьбы с терроризмом в связи с недавним терактом в Стамбуле.

В пятницу Хаммонд посетит лагерь беженцев на турецко-сирийской границе.

Министр также посетит сирийский тренинговый центр организации "Белые каски".

"Мы обсудим как более тесно сотрудничать в борьбе с потоком иностранных боевиков и финансированием ИГ, а также то, как лучше поддержать перемещенных из Сирии людей", - заявил министр перед визитом, добавив, что эти же темы станут вопросами предстоящей 4 февраля конференции по Сирии в Лондоне.