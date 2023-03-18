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Глава МИД Британии обсудит в Казахстане укрепление стратегического партнерства

Глава МИД Британии обсудит в Казахстане укрепление стратегического партнерства Глава британского внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли в ходе официального визита в Казахстан обсудит с руководством республики пути укрепления стратегического партнерства между Лондоном и Астаной.
В регионе
18 марта 2023 г. 07:29
Глава МИД Британии обсудит в Казахстане укрепление стратегического партнерства

Глава британского внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли в ходе официального визита в Казахстан обсудит с руководством республики пути укрепления стратегического партнерства между Лондоном и Астаной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировала пресс-служба посольства Великобритании в Астане.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщал, что Клеверли встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым. Также состоятся его переговоры с руководством казахстанского внешнеполитического ведомства. Кроме того, в рамках визита планируется открытие сквера имени королевы Елизаветы II в одном из парков Астаны.

"Он (Клеверли - ред.) обсудит пути укрепления стратегического партнерства между Великобританией и Казахстаном, созданного за последний 31 год во многих секторах, включая торговлю и инвестиции, образование, безопасность и поддержание мира, финансы и право. Министр иностранных дел также встретится с представителями бизнеса, гражданского общества и высших учебных заведений, а также с выпускниками программ "Болашак" и Chevening", - говорится в сообщении.

Глава Форин оффиса прибывает в Астану из Грузии в преддверии внеочередных выборов депутатов Мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местных представительных органов) Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın XİN başçısı Qazaxıstanda strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edəcək

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