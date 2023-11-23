Глава МИД Беларуси: Решения саммита ОДКБ легитимны при отсутствии Армении

Решения, которые будут приняты на саммите ОДКБ в Минске, абсолютно легитимны, несмотря на отсутствие Армении.

Решения, которые будут приняты на саммите ОДКБ в Минске, абсолютно легитимны, несмотря на отсутствие Армении.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

"Совершенно верно, они (решения в рамках ОДКБ) принимаются консенсусом, и у меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Мы обсудили, в том числе, эти вопросы и механизмы принятия решений", - пояснил белорусский министр.

По правилам организации, решения принимаются при согласии всех сторон. Поэтому, по словам Алейника, после саммита генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов посетит Ереван. Армянским партнерам будут переданы все решения. Минск надеется, что они к ним присоединятся.

Как считает Алейник, нужно относиться спокойно к неучастию армянской стороны. Он обратил внимание, что это не последний саммит ОДКБ, и важно, что организация работает.

Накануне встречи на высшем уровне, в столице Беларуси прошло совместное заседание Совета глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности государств ОДКБ.

Представители Еревана не участвовали во встрече 22 ноября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также решил не ехать и на саммит 23 ноября.