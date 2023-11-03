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Глава МИД Беларуси посетит Турцию с официальным визитом

Глава МИД Беларуси посетит Турцию с официальным визитом Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 7-8 ноября посетит с официальным визитом Турцию.
В регионе
3 ноября 2023 г. 17:20
Глава МИД Беларуси посетит Турцию с официальным визитом

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 7-8 ноября посетит с официальным визитом Турцию.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Запланированы переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В ходе них будет затронута тематика международной и региональной безопасности, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес", - уточнили в МИД.

Помимо этого, планируется провести заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны обсудят ряд вопросов, включая торговлю, экономику и инвестиции.

Главными темами станут промышленная кооперация, аграрная отрасль, а также помощь в восстановлении районов, пострадавших от разрушительного землетрясения в феврале текущего года.

"Предполагается также рассмотреть перспективы развития научно-технического взаимодействия Беларуси и Турции, пути дальнейшего укрепления контактов представителей бизнес сообществ, организаций по продвижению экспорта двух стран", - сообщили в пресс-службе.

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