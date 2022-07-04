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Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Ирана

Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Ирана 4 июля в рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси.
В регионе
4 июля 2022 г. 20:00
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Ирана

4 июля в рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Подчеркнув необходимость увеличения товарооборота, дальнейшего развития отношений, президент Ирана отметил, что двусторонние связи способствуют региональному сотрудничеству.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о совместных проектах, реализуемых между двумя странами в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций. В данном контексте была подчеркнута важность создания новых коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР, а также реализации совместных проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно ситуации в регионе. Была отмечена важность обеспечения мира и безопасности в регионе, в частности, сотрудничества стран региона в данном направлении.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with Iranian President 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xarici işlər naziri İran Prezidenti ilə görüşüb

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