Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Сомали

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаидом Мусой Али.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаидом Мусой Али.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. В то же время стороны провели обмен мнениями о сотрудничестве между странами в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения.

Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о текущей ситуации в регионе после конфликта. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.