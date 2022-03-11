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Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Сомали

Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Сомали Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаидом Мусой Али.
В регионе
11 марта 2022 г. 18:03
Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Сомали

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаидом Мусой Али.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. В то же время стороны провели обмен мнениями о сотрудничестве между странами в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения.

Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о текущей ситуации в регионе после конфликта. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Somalian foreign ministers meet in Turkey’s Antalya
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Somalinin XİN başçısı ilə görüşüb

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