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Глава МИД: Армения настроена на конструктивное сглаживание проблем с Россией

Глава МИД: Армения настроена на конструктивное сглаживание проблем с Россией Ереван настроен на сглаживание проблем с Москвой в конструктивной атмосфере.
В регионе
3 ноября 2023 г. 11:08
Глава МИД: Армения настроена на конструктивное сглаживание проблем с Россией

Ереван настроен на сглаживание проблем с Москвой в конструктивной атмосфере.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании постоянных комиссий Национального Собрания по проекту госбюджета на 2024 год.

По его словам, есть некоторые проблемы в отношениях с РФ. Многие вещи не устраивают Армению, и по всей вероятности, в России такое же отношение.

"Мы уверены, что то, чему удивляются наши российские партнеры, является следствием той политики, которую мы видели в различных медиа. У нас нет иной позиции, кроме как разобраться в проблемах в конструктивной атмосфере, урегулировать их и двигаться вперед в духе дружбы и сотрудничества", - сказал Мирзоян.

При этом, по словам министра, этот процесс зависит не только от одной стороны. Несмотря на это Армения продолжит развивать отношения с Россией.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi İrəvan: "Rusiya ilə münasibətlərdə müəyyən problemlər var"
Версия на английском языке Foreign minister: Armenia determined to smooth out problems with Russia in constructive manner

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