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Глава МИД Армении заявил о возможности заключить мир с Азербайджаном

Глава МИД Армении заявил о возможности заключить мир с Азербайджаном Армения имеет возможность заключить прочное мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
В регионе
8 марта 2024 г. 02:34
Глава МИД Армении заявил о возможности заключить мир с Азербайджаном

Армения имеет возможность заключить прочное мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

"Полагаю, что нашим народам необходим мир. Как и другие народы мира, наши народы заслуживают мира, и никто из нас не обречен на вечную вражду. Сейчас у нас действительно есть возможность для его достижения", — заявил Мирзоян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства отметил, что пока новой встречи с его азербайджанским коллегой, Джейхуном Байрамовым, не ожидается, но стороны продолжают поддерживать постоянный контакт.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: Azərbaycanla əsl sülhə nail olmaq imkanımız var

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