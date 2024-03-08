Глава МИД Армении заявил о возможности заключить мир с Азербайджаном

Армения имеет возможность заключить прочное мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Армения имеет возможность заключить прочное мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

"Полагаю, что нашим народам необходим мир. Как и другие народы мира, наши народы заслуживают мира, и никто из нас не обречен на вечную вражду. Сейчас у нас действительно есть возможность для его достижения", — заявил Мирзоян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства отметил, что пока новой встречи с его азербайджанским коллегой, Джейхуном Байрамовым, не ожидается, но стороны продолжают поддерживать постоянный контакт.