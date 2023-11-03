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Глава МИД Армении выразил надежду на открытие границы с Турцией в ближайшее время

Глава МИД Армении выразил надежду на открытие границы с Турцией в ближайшее время Процесс армяно-турецкого урегулирования очень важен для Армении.
В регионе
3 ноября 2023 г. 11:35
Глава МИД Армении выразил надежду на открытие границы с Турцией в ближайшее время
Арарат Мирзоян

Процесс армяно-турецкого урегулирования очень важен для Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании постоянных комиссий Национального Собрания по проекту госбюджета на 2024 год.

"Идут переговоры по нормализации армяно-турецких отношений. Надеюсь, что в ближайшем будущем сообщим о хорошей новости в связи с открытием сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран", - сказал Мирзоян.

Он напомнил, что в Тегеране провел переговоры с министром иностранных дел Турции. Также для обсуждения вопроса нормализации отношений назначены специальные представители Армении и Турции.

Мирзоян отметил, что Армения заинтересована в стабильных отношениях со четырьмя соседями (Азербайджан, Грузия, Турция и Иран - ред.).

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Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: “Türkiyə ilə sərhədin açılması barədə tezliklə yaxşı xəbər olacaq”

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