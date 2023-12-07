Глава МИД Армении выразил готовность встретиться с азербайджанским коллегой в США

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что готов провести встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена.
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Отмечается, что свое согласие по этому поводу Арарат Мирзоян выразил на встрече с советником Госдепартамента США по Кавказу Луисом Боно.
"Стороны затронули вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью. Были обсуждены подходы сторон к последним событиям в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение США провести встречу с министром иностранных дел Азербайджана в Вашингтоне", - говорится в сообщении.