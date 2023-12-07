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Глава МИД Армении выразил готовность встретиться с азербайджанским коллегой в США

Глава МИД Армении выразил готовность встретиться с азербайджанским коллегой в США Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности провести по предложению госсекретаря США Энтони Блинкена встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне.
В регионе
7 декабря 2023 г. 22:39
Глава МИД Армении выразил готовность встретиться с азербайджанским коллегой в США

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что готов провести встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Отмечается, что свое согласие по этому поводу Арарат Мирзоян выразил на встрече с советником Госдепартамента США по Кавказу Луисом Боно.

"Стороны затронули вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью. Были обсуждены подходы сторон к последним событиям в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение США провести встречу с министром иностранных дел Азербайджана в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN-in rəhbəri ABŞ-da Azərbaycan tərəfi ilə görüşə hazır olduğunu bildirib

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