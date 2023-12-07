Глава МИД Армении выразил готовность встретиться с азербайджанским коллегой в США

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности провести по предложению госсекретаря США Энтони Блинкена встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что готов провести встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Отмечается, что свое согласие по этому поводу Арарат Мирзоян выразил на встрече с советником Госдепартамента США по Кавказу Луисом Боно.

"Стороны затронули вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью. Были обсуждены подходы сторон к последним событиям в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение США провести встречу с министром иностранных дел Азербайджана в Вашингтоне", - говорится в сообщении.