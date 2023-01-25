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Спецпредставитель ЕС и глава МИД Армении обсудили отправку новой миссии в Ереван

Спецпредставитель ЕС и глава МИД Армении обсудили отправку новой миссии в Ереван В Брюсселе состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, а также с дипломатическим советником Президента Европейского Совета Магдаленой Гроно.
В регионе
25 января 2023 г. 17:54
Спецпредставитель ЕС и глава МИД Армении обсудили отправку новой миссии в Ереван

В Брюсселе состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, а также с дипломатическим советником президента Европейского Совета Магдаленой Гроно.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Ранее главы МИД ЕС одобрили создание новой гражданской миссии в Армении, мандат которой рассчитан на два года. Долгосрочная гражданская миссия ЕС в Армении будет включать порядка 100 человек, включая экспертов и европейских наблюдателей.

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Версия на азербайджанском языке Toivo Klaar Ermənistan XİN başçısı ilə Aİ-nin yeni missiyasının fəaliyyətini müzakirə edib

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