Спецпредставитель ЕС и глава МИД Армении обсудили отправку новой миссии в Ереван

В Брюсселе состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, а также с дипломатическим советником Президента Европейского Совета Магдаленой Гроно.

В Брюсселе состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, а также с дипломатическим советником президента Европейского Совета Магдаленой Гроно.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Ранее главы МИД ЕС одобрили создание новой гражданской миссии в Армении, мандат которой рассчитан на два года. Долгосрочная гражданская миссия ЕС в Армении будет включать порядка 100 человек, включая экспертов и европейских наблюдателей.