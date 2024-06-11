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Глава МИД Армении встретился с заместителем Госсекретаря США

Глава МИД Армении встретился с заместителем Госсекретаря США Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с заместителем государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном в Ереване.
В регионе
11 июня 2024 г. 11:02
Глава МИД Армении встретился с заместителем Госсекретаря США

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с заместителем государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном в Ереване.

Как передает Report, со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

О'Брайен прибыл в Ереван в понедельник с трехдневным визитом для обсуждения с властями страны двустороннего сотрудничества и процесса нормализации отношений Азербайджана и Армении.

После встречи с Мирзояном состоится заседание Стратегического диалога между Арменией и США.

Ранее в Госдепе сообщали, что на заседании будет обсужден вопрос укрепления двусторонних отношений и дальнейших шагов. Также О'Брайен намерен обсудить "поддержку США в достижении долгосрочного и мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, включая использование Алма-Атинской декларации как основы при делимитации границы".

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Версия на английском языке Armenian FM meets with US Assistant Secretary of State
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN rəhbəri ABŞ dövlət katibinin köməkçisi ilə görüşüb

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