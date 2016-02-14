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    ​Глава МИД Армении встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Мюнхене

    Были продолжены обсуждения по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Вчера 13-го февраля находящийся с рабочим визитом в Мюнхене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ Игорем Поповым, Джеймсом Уорликом, Пьером Андрие и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

    Как передает Report армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

    Были продолжены обсуждения по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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