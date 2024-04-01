Глава МИД Армении: Скрыть проблемы в отношениях с РФ невозможно

Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это переломным моментом, мы пытаемся обеспечить свою безопасность, и для этого мы видим, на Западе есть хорошие партнеры.
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По его словам, скрыть проблемы, которые существуют в отношениях с Россией, невозможно.
"Что касается намерения вступить в НАТО, то нет. Это не тот пункт, который сегодня стоит в повестке дня Армении. В случае с ЕС могу сказать, что у армян действительно есть европейские устремления", - добавил Мирзоян.