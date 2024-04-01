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Глава МИД Армении: Скрыть проблемы в отношениях с РФ невозможно

Глава МИД Армении: Скрыть проблемы в отношениях с РФ невозможно Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это переломным моментом, мы пытаемся обеспечить свою безопасность, и для этого мы видим, на Западе есть хорошие партнеры.
В регионе
1 апреля 2024 г. 00:22
Глава МИД Армении: Скрыть проблемы в отношениях с РФ невозможно

Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это переломным моментом, мы пытаемся обеспечить свою безопасность, и для этого мы видим, на Западе есть хорошие партнеры.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью аргентинскому телеканалу Todo Noticias.

По его словам, скрыть проблемы, которые существуют в отношениях с Россией, невозможно.

"Что касается намерения вступить в НАТО, то нет. Это не тот пункт, который сегодня стоит в повестке дня Армении. В случае с ЕС могу сказать, что у армян действительно есть европейские устремления", - добавил Мирзоян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN rəhbəri: Rusiya ilə münasibətlərdə mövcud olan problemləri gizlətmək mümkün deyil

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