О нас

Глава МИД Армении сегодня в Турции встретится с турецким коллегой

Глава МИД Армении сегодня в Турции встретится с турецким коллегой 15 февраля глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию.
В регионе
15 февраля 2023 г. 09:54
Глава МИД Армении сегодня в Турции встретится с турецким коллегой

15 февраля глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, он встретится с поисково-спасательным отрядом из Армении, который выполняет миссию в пострадавших от землетрясений регионах, а также проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил о том, что Армения направила вторую партию гуманитарной помощи в Турцию.

"Вчера поздно вечером грузовики, груженные второй партией гуманитарной помощи, пересекли армяно-турецкую границу по мосту Маргара", - отметил Унанян в Twitter.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan bu gün Türkiyədə Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşəcək
Версия на английском языке Armenian FM to meet Turkish counterpart in Türkiye

Другие новости из категории

Экс-президент Кыргызстана после освобождения покинул страну
Экс-президент Кыргызстана после освобождения покинул страну
15 февраля 2023 г. 10:36
Азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов 53 человека
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли из-под завалов 53 человека
15 февраля 2023 г. 10:06
Российские спасатели после завершения работ вернулись из Турции
Российские спасатели после завершения работ вернулись из Турции
15 февраля 2023 г. 09:10
Тела азербайджанских студентов после медицинского освидетельствования будут переданы их семьям
Тела азербайджанских студентов после медицинского освидетельствования будут переданы их семьям
15 февраля 2023 г. 08:46
Не установлены личности 282 детей, спасенных из-под завалов во время землетрясения в Турции
Не установлены личности 282 детей, спасенных из-под завалов во время землетрясения в Турции
15 февраля 2023 г. 04:44
В Турции спустя 212 часов после землетрясения спасли из-под завалов 77-летнюю женщину
В Турции спустя 212 часов после землетрясения спасли из-под завалов 77-летнюю женщину
15 февраля 2023 г. 03:12
В Турции из-под завалов спустя 209 часов спасли отца и дочь
В Турции из-под завалов спустя 209 часов спасли отца и дочь
14 февраля 2023 г. 22:36
В Турции под руинами найдены тела 4 азербайджанских студентов
В Турции под руинами найдены тела 4 азербайджанских студентов
14 февраля 2023 г. 22:19
Азербайджано-турецкие телеканалы проведут совместную трансляцию: кампания помощи Турция – одно сердце
Азербайджано-турецкие телеканалы проведут совместную трансляцию: кампания помощи "Турция – одно сердце"
14 февраля 2023 г. 22:07
В Турции под руинами найдено тело одного из 4 азербайджанских студентов
В Турции под руинами найдено тело одного из 4 азербайджанских студентов
14 февраля 2023 г. 21:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi