Глава МИД Армении сегодня отправится в Россию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня отправится в Москву с рабочим визитом для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня отправится в Москву с рабочим визитом для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"5 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет с рабочим визитом в Москву, где встретится со своим коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - отмечается в сообщении МИД Армении.

Мирзоян и Лавров обсудят вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, а также армяно-российских союзнических отношений.