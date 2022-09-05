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Глава МИД Армении сегодня отправится в Россию

Глава МИД Армении сегодня отправится в Россию Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня отправится в Москву с рабочим визитом для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.
В регионе
5 сентября 2022 г. 09:18
Глава МИД Армении сегодня отправится в Россию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня отправится в Москву с рабочим визитом для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"5 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет с рабочим визитом в Москву, где встретится со своим коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - отмечается в сообщении МИД Армении.

Мирзоян и Лавров обсудят вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, а также армяно-российских союзнических отношений.

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