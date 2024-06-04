О нас

Глава МИД Армении: С Анкарой ведется здоровый диалог

Глава МИД Армении: С Анкарой ведется здоровый диалог Армения и Турция смогли достичь взаимопонимания по ряду вопросов.
В регионе
4 июня 2024 г. 11:40
Глава МИД Армении: С Анкарой ведется здоровый диалог

Армения и Турция смогли достичь взаимопонимания по ряду вопросов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал глава МИД Арарат Мирзоян на слушаниях в парламенте по выполнению бюджета 2023 года.

"В вопросе нормализации отношений с Турцией у нас есть широкое взаимопонимание по ряду вопросов. Пришло время посмотреть, как реализуются договоренности на земле", - сказал он.

Мирзоян добавил, что с Турцией ведется "весьма здоровый диалог".

Напомним, еще в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации. В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, а также осуществления прямых авиаперевозок грузов и запуске необходимых для этого процессов. Однако вопрос не решен до сих пор. Также в январе 2023 года Анкара проинформировала Ереван о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mirzoyan hails ‘healthy dialogue’ as Armenia-Türkiye work to improve their ties
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı: Ankara ilə sağlam dialoq aparılır

Экслюзивные новости

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
31 мая 2024 г. 13:10
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi