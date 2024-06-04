Глава МИД Армении: С Анкарой ведется здоровый диалог

Армения и Турция смогли достичь взаимопонимания по ряду вопросов.

Армения и Турция смогли достичь взаимопонимания по ряду вопросов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал глава МИД Арарат Мирзоян на слушаниях в парламенте по выполнению бюджета 2023 года.

"В вопросе нормализации отношений с Турцией у нас есть широкое взаимопонимание по ряду вопросов. Пришло время посмотреть, как реализуются договоренности на земле", - сказал он.

Мирзоян добавил, что с Турцией ведется "весьма здоровый диалог".

Напомним, еще в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации. В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, а также осуществления прямых авиаперевозок грузов и запуске необходимых для этого процессов. Однако вопрос не решен до сих пор. Также в январе 2023 года Анкара проинформировала Ереван о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов.