Глава МИД Армении рассчитывает на скорую встречу по демаркации границы с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что встреча по демаркации армяно-азербайджанской границы состоится в ближайшее время.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что встреча по демаркации армяно-азербайджанской границы состоится в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства по итогам беседы главы МИД с журналистами на заседании Совета партнерства Армения - ЕС.

"Встреча по демаркации армяно-азербайджанской границы, запланированная на май, пока не состоялась. Но могу вас заверить, что мы продолжим наши обсуждения по организации этой встречи. Есть некоторые технические детали, которые стороны должны согласовать. И я надеюсь, что она, наконец, состоится в ближайшие дни или, может, недели", - сказал глава МИД Армении.

На состоявшейся 6 апреля этого года встрече в Брюсселе при участии председателя Совета ЕС Шарля Мишеля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о создании до конца апреля совместной пограничной комиссии по делимитации границ и поручили министрам иностранных дел двух стран начать подготовку к переговорам по мирному соглашению.