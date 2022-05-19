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Глава МИД Армении рассчитывает на скорую встречу по демаркации границы с Азербайджаном

Глава МИД Армении рассчитывает на скорую встречу по демаркации границы с Азербайджаном Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что встреча по демаркации армяно-азербайджанской границы состоится в ближайшее время.
В регионе
19 мая 2022 г. 08:00
Глава МИД Армении рассчитывает на скорую встречу по демаркации границы с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что встреча по демаркации армяно-азербайджанской границы состоится в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства по итогам беседы главы МИД с журналистами на заседании Совета партнерства Армения - ЕС.

"Встреча по демаркации армяно-азербайджанской границы, запланированная на май, пока не состоялась. Но могу вас заверить, что мы продолжим наши обсуждения по организации этой встречи. Есть некоторые технические детали, которые стороны должны согласовать. И я надеюсь, что она, наконец, состоится в ближайшие дни или, может, недели", - сказал глава МИД Армении.

На состоявшейся 6 апреля этого года встрече в Брюсселе при участии председателя Совета ЕС Шарля Мишеля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о создании до конца апреля совместной пограничной комиссии по делимитации границ и поручили министрам иностранных дел двух стран начать подготовку к переговорам по мирному соглашению.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan Ermənistan-Azərbaycan komissiyasının iclasının yaxın vaxtlarda olacağına ümid edir

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