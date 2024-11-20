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Глава МИД Армении проинформировал немецкую коллегу о работе над соглашением с Азербайджаном

Глава МИД Армении проинформировал немецкую коллегу о работе над соглашением с Азербайджаном Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Ереване проинформировал ее о работе по завершению мирного соглашения между Ереваном и Баку.
В регионе
20 ноября 2024 г. 04:38
Глава МИД Армении проинформировал немецкую коллегу о работе над соглашением с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Ереване проинформировал ее о работе по завершению мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом сообщило армянское внешнеполитическое ведомство.

"В контексте обеспечения стабильности на Южном Кавказе был затронут процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр Мирзоян представил последние развития в этом процессе, в том числе работы, проводимые в направлении доработки проекта армяно-азербайджанского мирного договора, подчеркнув важность подписания договора", - говорится в сообщении.

Ранее Мирзоян во время выступления в парламенте заявил об интенсивных переговорах с Азербайджаном вокруг соглашения о мире.

"Армения и Азербайджан стали работать вокруг соглашения о мире более конструктивно. Работа над 1-2 статьями продолжается более интенсивно, чем прежде. Я бы сказал, более в духе сотрудничества, в более конструктивной атмосфере", - утверждал глава МИД Армении.

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