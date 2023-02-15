Глава МИД Армении прибыл в Анкару

Делегация во главе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прибыла в столицу Турции Анкару.

Делегация во главе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прибыла в столицу Турции Анкару.

Как передает Report, об этом сообщает "Арменпресс".

В состав делегации, возглавляемой министром иностранных дел, входит также специальный представитель Армении на переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Турцией, вице-спикер Нацсобрания Рубен Рубинян.

В рамках визита ожидается двусторонняя встреча Мирзояна с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, после которой министры выступят с заявлением.

Позже министр иностранных дел Армении отправится в один из наиболее пострадавших от стихии районов, Адыяман, где со дня землетрясения почти три десятка армянских спасателей проводят поисково-спасательные работы.