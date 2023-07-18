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Глава МИД Армении: После паузы пришло время продолжить переговоры с Турцией

Глава МИД Армении: После паузы пришло время продолжить переговоры с Турцией Пришло время после паузы продолжить переговоры с Турцией по нормализации отношений.
В регионе
18 июля 2023 г. 20:30
Глава МИД Армении: После паузы пришло время продолжить переговоры с Турцией

Пришло время после паузы продолжить переговоры с Турцией по нормализации отношений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на брифинге со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Вене.

"Думаю, она была вызвана предвыборной кампанией в Турции, но сейчас пришло время продолжить переговоры о нормализации отношений. Обе стороны могут предпринять конкретные шаги, чтобы показать, что мы находимся на пути к окончательной и полной нормализации", - заявил Мирзоян.

Среди таких возможных шагов он назвал установление дипломатических отношений и открытие границы, в первую очередь для граждан третьих стран, а также граждан Армении и Турции с дипломатическими паспортами. Обсуждается и ряд других проектов, хотя конкретных дат для продолжения диалога пока нет, уточнил Мирзоян.

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Версия на английском языке Armenian FM: Time to continue negotiations with Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı: “Türkiyə ilə danışıqları davam etdirməyin vaxtıdır”

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