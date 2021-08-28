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Глава МИД Армении посетит с рабочим визитом Москву

Глава МИД Армении посетит с рабочим визитом Москву Встреча глав МИД России и Армении – Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, состоится 31 августа в Москве.
В регионе
28 августа 2021 г. 11:51
Глава МИД Армении посетит с рабочим визитом Москву

Встреча глав МИД России и Армении – Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, состоится 31 августа в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, Мирзоян приедет в Москву с рабочим визитом.

В ходе встречи министры обстоятельно обсудят дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества во всех областях.

Также будет рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая гуманитарные вопросы и разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

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