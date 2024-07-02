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Глава МИД Армении посетит с официальным визитом Грузию

Глава МИД Армении посетит с официальным визитом Грузию Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 3 июля отправится в Грузию с официальным визитом.
В регионе
2 июля 2024 г. 18:47
Глава МИД Армении посетит с официальным визитом Грузию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 3 июля отправится в Грузию с официальным визитом.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Согласно информации, в рамках визита запланированы встречи армянского министра с высокопоставленными официальными лицами Грузии. В частности, состоятся переговоры Мирзояна с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, после чего министры выступят с заявлениями для прессы.

В последний раз глава МИД Армении посещал Грузию с рабочим визитом в марте 2022 года.

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Версия на английском языке Armenian Foreign Minister to visit Georgia
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı Gürcüstana səfər edəcək

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