Глава МИД Армении посетит с официальным визитом Грузию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 3 июля отправится в Грузию с официальным визитом.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 3 июля отправится в Грузию с официальным визитом.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Согласно информации, в рамках визита запланированы встречи армянского министра с высокопоставленными официальными лицами Грузии. В частности, состоятся переговоры Мирзояна с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, после чего министры выступят с заявлениями для прессы.

В последний раз глава МИД Армении посещал Грузию с рабочим визитом в марте 2022 года.