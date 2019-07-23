Глава МИД Армении посетит Грузию с официальным визитом

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 24 – 25 июля совершит официальный визит в Грузию. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В рамках визита запланированы переговоры с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, по итогам которых главы МИД Грузии и Армении выступят с заявлениями для прессы.

Министр Мнацаканян проведет также встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и главой парламента Арчилом Талаквадзе.

Глава МИД Армении встретится также и с представителями армянской общины Грузии.