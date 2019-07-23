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Глава МИД Армении посетит Грузию с официальным визитом

Глава МИД Армении посетит Грузию с официальным визитом

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 24 – 25 июля совершит официальный визит в Грузию. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом  сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В рамках визита запланированы переговоры с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, по итогам которых главы МИД  Грузии и Армении выступят с заявлениями для прессы.

Министр Мнацаканян проведет также встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и главой парламента Арчилом Талаквадзе. 

Глава МИД Армении встретится также и с представителями армянской общины Грузии.

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