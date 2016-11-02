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    Глава МИД Армении посетит Берлин

    Состоится встреча Налбандяна и главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмаера

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 3-4 ноября посетит Берлин.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

    По информации, в Берлине состоится встреча Налбандяна и главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмаера. Запланирована также встреча с главным советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности Кристофом Хойсгеном.

    В рамках визита глава МИД Армении в фонде Фридриха Эберта встретится с членами парламента Германии и ведущими политологами и экспертами. 

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