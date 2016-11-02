Глава МИД Армении посетит Берлин

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 3-4 ноября посетит Берлин.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

По информации, в Берлине состоится встреча Налбандяна и главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмаера. Запланирована также встреча с главным советником канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности Кристофом Хойсгеном.

В рамках визита глава МИД Армении в фонде Фридриха Эберта встретится с членами парламента Германии и ведущими политологами и экспертами.