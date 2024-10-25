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Глава МИД Армении получил приглашение принять участие в конференции COP29

Глава МИД Армении получил приглашение принять участие в конференции COP29 Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил приглашение принять участие в климатической конференции ООН (COP29) в Баку.
В регионе
25 октября 2024 г. 21:53
Глава МИД Армении получил приглашение принять участие в конференции COP29

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил приглашение принять участие в климатической конференции ООН (COP29) в Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замглавы МИД республики Армения Паруйр Ованнисян.

"Этот вопрос обсуждается в нескольких аспектах как в целях установления мира, решения гуманитарных вопросов, так и в связи с повесткой дня мероприятия. Вы знаете, что это самое престижное международное мероприятие, посвященное изменению климата. Учитывая все обстоятельства, которые я упомянул, в ближайшее время мы примем решение, на каком уровне будет представлена Армения", - отметил он.

На вопрос, возможно ли присутствие Мирзояна на COP29, Ованнисян ответил, что "не исключен ни один вариант", и добавил, что "все зависит от развития событий в ближайшие недели".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın XİN başçısı COP29-a dəvət olunub

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