Глава МИД Армении получил приглашение принять участие в конференции COP29

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил приглашение принять участие в климатической конференции ООН (COP29) в Баку.
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"Этот вопрос обсуждается в нескольких аспектах как в целях установления мира, решения гуманитарных вопросов, так и в связи с повесткой дня мероприятия. Вы знаете, что это самое престижное международное мероприятие, посвященное изменению климата. Учитывая все обстоятельства, которые я упомянул, в ближайшее время мы примем решение, на каком уровне будет представлена Армения", - отметил он.
На вопрос, возможно ли присутствие Мирзояна на COP29, Ованнисян ответил, что "не исключен ни один вариант", и добавил, что "все зависит от развития событий в ближайшие недели".