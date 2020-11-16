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Глава МИД Армении подал в отставку

Глава МИД Армении подал в отставку Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацамканян подал заявление об уходе с занимаемой должности
В регионе
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16 ноября 2020 г. 15:58
Глава МИД Армении подал в отставку
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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об уходе с занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила на своей странице в Facebook.

Нагдалян опубликовала также снимок заявления Мнацаканяна.

"Прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу", – отметил министр в своем заявлении.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что принял решение уволить главу МИД Зограба Манцаканяна.

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Версия на английском языке Armenian foreign minister files resignation application

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