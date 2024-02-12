Глава МИД Армении отправился с визитом в Брюссель

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился в Брюссель с двухдневным рабочим визитом для участия в пятом заседании Совета партнерства между Арменией и ЕС.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, заседание состоится 13 февраля с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Будет обсужден процесс реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, в том числе осуществляемые Арменией реформы, а также перспективы углубления партнерства в различных сферах.
По итогам встречи Мирзоян и Боррель проведут совместную пресс-конференцию.