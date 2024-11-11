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Глава МИД Армении отправился с рабочим визитом в Швецию

Глава МИД Армении отправился с рабочим визитом в Швецию Министр иностранных дел Армения Арарат Мирзоян 11-12 ноября будет находиться в Швеции с рабочим визитом.
В регионе
11 ноября 2024 г. 10:24
Глава МИД Армении отправился с рабочим визитом в Швецию

Министр иностранных дел Армения Арарат Мирзоян 11-12 ноября будет находиться в Швеции с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Армения заинтересована в дальнейшем расширении политического диалога и партнерства со Швецией как на двустороннем уровне, так и в разных форматах, включая сотрудничество с ЕС. Мы создали прочную основу и видим новые возможности для взаимодействия, в частности для активизации экономического сотрудничества. Жду предстоящих обсуждений в Стокгольме", – сказано в сообщении со слов министра.

Отмечается, что запланирована встреча Мирзояна с министром иностранных дел Швеции Марией Малмер Стенергард. Также предусмотрены двусторонние встречи с другими высокопоставленными лицами исполнительной и законодательной власти.

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