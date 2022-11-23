Глава МИД Армении открыл заседание ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян открыл заседание ОДКБ.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян открыл заседание ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

На совместном заседании глав МИД, Минобороны и секретарей Совбезов государств ОДКБ он выразил надежду, что сторонам удастся в русле конструктивного и открытого обмена мнениями проанализируют и дать оценку текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности.

Отметим, что 23 ноября в Ереване состоится также саммит ОДКБ.

В состав военно-политической структуры входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.