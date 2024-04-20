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Глава МИД Армении оценил отношения с Россией

Глава МИД Армении оценил отношения с Россией Отношения Еревана и Москвы находятся не на самой высокой точке.
В регионе
20 апреля 2024 г. 02:47
Глава МИД Армении оценил отношения с Россией

Отношения Еревана и Москвы находятся не на самой высокой точке.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью изданию Arab News.

"Справедливости ради стоит сказать, что отношения между Арменией и Россией, я бы сказал, находятся не на самой высокой точке. Конечно, есть сложности, и мы не можем, и не хотим их скрывать", - сказал А.Мирзоян.

Глава МИД Армении также отметил, что сейчас Ереван активно углубляет сотрудничество с ЕС и США, которые заинтересованы в укреплении экономической стабильности Армении, а у граждан страны есть европейские стремления.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN rəhbəri: Rusiya ilə münasibətlər yüksək səviyyədə deyil

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